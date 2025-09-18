中谷潤人世界ボクシング評議会（WBC）、国際ボクシング連盟（IBF）バンタム級王者の中谷潤人（M・T）が18日、相模原市内で記者会見し、両王座の返上と、井上尚弥（大橋）が主要4団体王座を統一しているスーパーバンタム級への転向を発表した。27歳の中谷は自身の世界4階級制覇とともに、来年5月に東京での開催を見据える井上尚とのビッグマッチが期待されている。「狙うべきはそこ。そのために何が必要か自問自答して成長して