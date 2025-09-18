東京世界陸上陸上の世界選手権東京大会は連日、国立競技場で超人たちが熱戦を繰り広げている。第4日の16日に行われた男子ハンマー投げ決勝は、上位4人が80メートル超えのハイレベルな一戦。メダリストの名前に注目が集まっている。やはり昨夏のパリ五輪王者は強かった。23歳とは思えない貫禄たっぷりのイーサン・カツバーグ（カナダ）が、2投目に84メートル70の大会新記録をマークして金メダルを獲得した。2位には82メートル