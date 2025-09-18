米国・ＡＥＷの３時間スペシャル「ＳｅｐｔｅｍｂｅｒｔｏＲｅｍｅｍｂｅｒ」（カナダ・ロンドン）が１７日（日本時間１８日）に放送され、ＡＥＷ統一王者のオカダ・カズチカ（３７）と新日本プロレスのＧ１クライマックス覇者ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）が、頂上決戦へ向けて火花を散らした。２０日（同２１日）のＰＰＶ「ＡＬＬＯＵＴ」（カナダ・トロント）で初代統一王者のオカダは、