ＳＫＥ４８を卒業後、ソロアイドルとして活動を続けている江籠裕奈（２５）が１７日、愛知・ＮＡＧＯＹＡＲｅＮＹｌｉｍｉｔｅｄで自身初となる東名阪ツアー千秋楽公演を開催した。８月３１日の大阪公演を皮切りに、９月１４日の東京、１７日の地元・愛知へと凱旋する自身初の東名阪ツアー。「ツアーファイナルだよ！盛り上がる準備は出きてますかー？」と呼びかけると、「時々ドキドキ」で会場からは?裕奈コール?が沸き