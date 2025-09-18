【モデルプレス＝2025/09/18】元AKB48の谷口めぐが17日、自身のInstagramを更新。韓国旅行中のファッションコーディネートを公開し、反響が寄せられている。【写真】元AKB48、デニムショーパンで美脚スラリ◆谷口めぐ、デニムショーパンで美脚披露谷口は「また聖水でお買い物した」と韓国旅行中の様子を報告。「今回はお洋服を現地調達してそのまま着た」とチェック柄のトップスにデニムショートパンツを合わせ美しい脚を