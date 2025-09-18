今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第25週「怪傑アンパンマン」（第124回）が18日に放送され、ヤムおんちゃんこと草吉（阿部サダヲ）がアンパンマンについて辛らつなコメントを連発すると、ネット上には「朝から爆笑」「不適切発言連発で草」「アンチじゃん（笑）」などの声が集まった。【写真】公演初日、客席を見つめるのぶ（今田美桜）『怪傑アンパンマン』のミュージカル