2028年ロサンゼルスオリンピックに向けて新たなスタートを切ったバレーボール男子日本代表の2025年の挑戦を記録する、同代表初のドキュメンタリー映画（タイトル未定）の公開決定が、9月17日のTBS系『2025世界バレー』男子予選「日本×リビア」中継内で発表された。2026年1月9日より期間限定で公開される。【写真】高橋藍＆高橋文哉“Wタカハシ”が再会！「たかはしコンビ最高！」「2人とも顔面国宝だーー」とファン歓喜今年