AKB48元メンバーで女優の前田敦子が18日にインスタグラムを更新。ポニーテール＆ミニスカート姿のオフショットを公開すると、ファンから称賛が相次いだ。【別カット】スタイル抜群の全身ショットも公開（ほか9枚）前田が投稿したのは、19日にリニューアルオープンするバーニーズ ニューヨーク銀座本店のイベントで撮影されたオフショット。写真には長い髪をポニーテールにした前田が、ミニスカート＆ロングブーツ姿でイベント