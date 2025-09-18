アイドルの戦慄かなのさんが2025年9月17日にXを更新し、学生時代の話として書き込まれた情報が「デマ」だとして、直接反論した。「ok貰ってもその後どう接したらいいか分からなくなって自然消滅」発端となったのは、17日に一般ユーザーがXに「戦慄かなの、俺と同じ中学で2個下だったんだよ。中学の頃からクソヤリマンだったよ。頼めばだれでもやれるってめちゃくちゃ噂だった」と投稿したこと。戦慄さんは同日にこのポストを引用し