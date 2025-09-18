東京世界陸上の女子やり投げ予選（１９日）スタートリストが１８日までに発表され、２連覇を目指す日本のエース・北口榛花（ＪＡＬ）は、午後７時３０分開始となるＡ組の、試技順１番目に名を連ねた。北口は出場予定だった７月の日本選手権（東京）を右肘内側上顆炎（じょうかえん）で直前にキャンセル。約２か月ぶりの復帰戦で８月にダイヤモンドリーグ第１３戦（ローザンヌ）に出場し、５０メートル９３。年間上位者で争う同