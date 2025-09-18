１６日、ドイツから輸入されたポルシェを満載して、広東省広州市の黄埔総合保税区を出発する車両運搬車。（広州＝新華社配信）【新華社広州9月18日】中国広東省広州市の黄埔税関がこのほど発表した統計によると、黄埔総合保税区の今年1〜8月の自動車輸入台数は前年同期比70.4％増の8300台余り、貨物額は37億6千万元（1元＝約21円）だった。同税関では、1件の通関申告書に記載された貨物について、トラックを繰り返し使用して