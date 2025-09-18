１７日、ハルビン市の哈東万達影城で行われた映画「７３１」のプレミア上映会。（ハルビン＝新華社記者／張涛）【新華社ハルビン9月18日】中国黒竜江省ハルビン市で17日、中国侵略日本軍第七三一部隊（731部隊）を題材にした映画「731」のワールドプレミア上映会が行われた。第2次世界大戦中、この日本の細菌戦部隊はハルビンを拠点に、著しく人道に反するさまざまな残虐行為を行った。第2次世界大戦中、中国侵略日本軍はア