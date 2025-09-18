LUNA SEAのギタリストとして知られるINORANが、9月24日にリリースするニューアルバム『ニライカナイ -Rerecorded-』のメインビジュアルを公開した。【写真】「真矢の居場所は、いつだってここにある」LUNA SEA・INORANのインスタ投稿同作は、2007年にソロ活動10周年を記念して発表されたアルバム『ニライカナイ』を、18年の歳月を経て再録音した作品。沖縄の“理想郷”を意味するタイトルどおり、当時INORANが沖縄で過ごした一