俳優の大沢たかおが18日、都内で行われた味の素AGF『ちょっと贅沢な珈琲店』新CMテレビ発表会に登壇し、コーヒーのおいしい淹れ方を実演した。【写真】綺麗…艷やかなホワイトコーデで登場した大沢たかおイベントでは、この日はAGF社内にも6％しかいないというコーヒーマイスター・木村茉莉氏が登場し、『ちょっと贅沢な珈琲店』レギュラーコーヒーのおいしい淹れ方を実践。大沢は「自分の家でやっているので、皆さんの前でや