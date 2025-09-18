6人組グループ・Kis-My-Ft2の千賀健永が18日、都内で行われたアラガン・エステティックス『お肌見Salon』発表会に登壇した。【写真】横顔もきれい！人差し指を当てEラインを確認する千賀健永同所は美容医療を楽しく学べる体験型ポップアップストアとなっており、19日から21日まで東京ミッドタウン・アトリウムにて開催。この日は「THE ONE」院長の上原恵理氏も登壇し、美容男子で知られ実際に美容医療の経験もある千賀と、トー