元テレビ朝日所属のフリーアナウンサー・宇賀なつみ（38）が18日までに自身のインスタグラムを更新。アイスランドへの旅で、泥パックしながら入浴するシーンを公開した。【写真】お、怒ってます…？泥パック＆入浴ショットが話題の宇賀なつみ宇賀は「可愛い子ぶってるけど、可愛くない泥パック」と書き出すと、お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄（49）の妻で、タレント・俳優の清水みさと（33）とともに、顔に泥パックを行い、