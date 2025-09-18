◇ナ・リーグドジャース─フィリーズ（2025年9月17日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。5回の第3打席は見逃し三振に倒れ、渋い表情を見せた。3―0の5回、先頭で第3打席を迎えると、相手先発左腕・ルサルドに高めスイーパー2球で追い込まれた。続く3球目は一転、低めにチェンジアップが決まり、球審がストライクのコール。3球で見逃し