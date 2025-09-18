9月4日、富士市のスーパーで大規模地震を想定した地域住民参加型の避難誘導訓練が行われました。これは、しずてつストア富士吉原店が行ったもので地元の住民やスーパーの従業員などおよそ100人が参加しました。訓練は、スーパーの営業中に震度7の大規模地震が発生したとの想定で行われ、地震が発生すると参加者はすぐに買い物かごで頭を守り、揺れが収まると従業員の指示に従って店の外に避難