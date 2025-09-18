18日未明、松本市の国道の交差点内で自転車とトラックが衝突する事故がありました。自転車に乗っていた33歳の男性が頭の骨を折っていて重体です。リポート「松本駅の方から来た自転車と塩尻方面から国道を直進してきたトラックが交差点内で衝突したということです」18日午前3時ごろ、松本市渚の国道19号の交差点で「トラックと自転車の事故で自転車に乗っていた男性が意識不明」と通行人から消防に通報がありました。この事