山形県内は17日夜から18日朝にかけて各地で大雨となりました。現在、大雨のピークは越えたものの、18日夜にかけて大気の不安定な状態が続く見込みで引き続き、雷雨に注意が必要です。18日午前7時過ぎの山形市内の様子です。当時、市内は激しい雷雨となりました。視界を遮るほどの強い雨が降り、ライトをつけて走行する車が多くみられました。県内は前線や暖かく湿った空気の影響で昨夜から大雨に見舞われました。鶴岡市南部