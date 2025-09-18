記事のポイントバニッシュ・スタンダードはSTAFF STARTに新機能の「オムニチャネル接客」を追加した。STAFF STARTは約3000ブランド・27万人のスタッフが利用し流通経由売上2091億円を突破した。新機能は接客支援AI、顧客カルテ、スタッフCRMの3本柱でスタッフ価値向上を図る。バニッシュ・スタンダードは9月17日、スタッフDXサービス「STAFF START（スタッフスタート）」に新機能「オムニチャネル接客」を追加した。店舗スタッフの