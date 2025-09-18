今後の天気について、菊池真以気象予報士の解説です。この先は気温が下がり、秋めいてきそうなんです。東京の最高気温はこの先、急降下。あすは28℃、土曜日は25℃の予想で、雨も降りますので、半袖だと肌寒いくらいかもしれません。その後も、上がっても30℃を少し上回るぐらいの予想で、きょうが東京、今年最後の猛暑日となる可能性があります。季節を進めるのが秋雨前線の雨です。この後、前線が南下していきます。太平洋側でも