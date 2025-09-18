20歳の男と16歳の少年が危険運転致傷などの容疑で逮捕された。2025年5月に神奈川県の一般道を時速100km超で”レース”と称し暴走し、赤信号を無視し車と衝突後に逃走した疑いだ。少年は容疑を認め、男は否認している。警察は”レース”に関与したとみられる他の8人についても、捜査を進めている。”レース”中に起こしたひき逃げの瞬間…ドライブレコーダーに映る神奈川・鎌倉警察署で16日、カメラが捉えたのは、車内でうつむく男