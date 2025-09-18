18日午前9時過ぎ、神奈川と千葉を結ぶ東京湾アクアラインで、トンネル上部に設置された消火用の「水噴霧装置」が誤作動し、9分間にわたり水と消火剤が噴霧されました。現場は川崎浮島JC−海ほたるPA間にある、全長約9.6kmのトンネル内で、神奈川側から海ほたる方面に7.3km進んだ場所です。当時、現場では「水噴霧装置」を含む非常用設備の動作確認をしていて、管制センターから連絡を受けた現場作業員が噴霧を止めたということです