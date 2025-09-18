西鉄バス筑豊は、高速バス「福岡〜直方線」を9月30日で運行を終了する。利用者数の減少によるもの。直方〜馬場山ランプ入口間は一般路線バス「黒崎〜直方線」を利用するよう案内している。路線の廃止に伴い、「高速青柳」と「（高速）立花山」の停留所を廃止する。定期券の払い戻しは10月31日まで、最寄りの定期券発売窓口で受け付ける。