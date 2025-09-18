現役高校生バンド ねぎ塩豚丼が、新曲「変貌」を9月17日に配信リリース。あわせて、同楽曲のMVも公開された。 （関連：【映像あり】現役高校生バンド ねぎ塩豚丼、新曲「変貌」MV） 3rdシングルとなる同楽曲は、“変化を恐れて無難に生きるのではなく、変わっていくことにポジティブになってほしい”というメッセージが込められており、過去一ロックな曲に。作詞作曲を担当したなお（Vo/Gt）は、楽曲について「