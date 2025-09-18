牛丼チェーン「松屋」は9月23日10時から「ごろごろチャーシュー丼」を新発売する。販売店舗は一部店舗を除く全国の松屋で、終了時期は未定。価格は税込890円。〈チャーシュー×にんにく･背脂の濃厚メニュー〉「ごろごろチャーシュー丼」は、ボリュームのあるチャーシューと、にんにく、背脂、醤油の旨味に、ピリッとラー油がアクセントとなったメニュー。ほろほろと柔らかいチャーシューと、ニンニクと背脂で背徳感あふれる濃厚な