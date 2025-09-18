将棋の王座戦第２局が神戸市で始まりました。藤井聡太・七冠と同学年のライバル伊藤匠・叡王が対局しています。着物姿で対局室にあらわれたのは、藤井聡太・七冠（２３）で、９月１８日朝から将棋の八大タイトルのひとつ王座戦の第２局に臨んでいます。対するは同学年の挑戦者伊藤匠・叡王（２２）。去年の叡王戦で、当時八冠を独占していた藤井七冠を破り、現在、唯一タイトルを持つライバルです。王座戦は３勝先取の５番勝