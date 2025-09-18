９月１８日、兵庫県の９月定例議会が開会し、防犯カメラの集中整備などに向けた補正予算案が上程されました。１８日開会した兵庫県の９月定例議会。上程された補正予算案の中には地域団体が防犯カメラを設置する際の支援として、２５０台分にあたる１０００万円が盛り込まれています。背景にあるのは８月、神戸市にあるマンションのエレベーター内で２４歳の女性が刺殺された事件で、県は、犯罪の発生抑止と安全安心な暮らし