ＮＴＴ西日本は９月１６日に発生した固定電話の通信障害について、セキュリティーサーバー工事での設定ミスが原因だと公表しました。１６日午後、ＮＴＴ西日本が管轄する京都・大阪の全域と兵庫の一部地域で、最大２２７万契約分の固定電話などが通話できない状況になりました。通信障害は約５０分間続き、兵庫県伊丹市では１１９番通報がつながらず、救急搬送が遅れた男性が死亡しました。ＮＴＴ西日本は会見で謝罪したうえ