山形県の産業を競争力のあるものにしていくための会議がおととい（１６日）山形市で開かれ、人手不足を補い働きやすい職場をつくるためには何が必要か、意見が交わされました。 【写真を見る】働きやすい職場をつくるには県の産業競争力を高める会議（山形） この会議は県内の産業の成長を目指し県が策定した「県産業振興ビジョン」に基づき広く意見を求めようと開かれたもので、大学教授や民間企業の担当者が参加しました。