将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、23）に伊藤匠叡王（22）が挑戦する第73期王座戦五番勝負は9月18日、神戸市の「ホテルオークラ神戸」で第2局の対局中だ。注目の一戦は、序盤から難解な駆け引きが繰り広げられ、早々に勝負所に突入している。【映像】藤井王座VS伊藤叡王 第2局開始時の様子防衛3連覇を目指す藤井王座に、同学年のタイトルホルダー・伊藤叡王が挑戦する注目の第2戦。藤井王座の先勝で迎