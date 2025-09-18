林芳正官房長官は18日の記者会見で、愛知県と名古屋市が2026年に共催するアジア大会を巡り、北朝鮮が参加希望の意向を大会組織委などに伝えたことについて「スポーツ庁を中心に、関係省庁で対応を検討中だ」と語った。北朝鮮側の意図に関しては「予断を持って申し上げることは差し控えたい」と述べるにとどめた。