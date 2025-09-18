熊本市の住宅で、預かっていたネコを衰弱死させたなどとして、18日、女が逮捕されました。この住宅からは100匹を超えるネコの死骸が見つかっています。動物愛護法違反の疑いで逮捕されたのは熊本市の無職・宮田由紀容疑者（51）です。警察によりますと、宮田容疑者は去年2月からことし6月にかけ、自宅で100匹以上のネコ預かるボランティアをしていました。しかし、排せつ物を処理せず、ネコの死骸が放置された環境で十分なエサも与