【モデルプレス＝2025/09/18】タレントの平愛梨が、17日放送の日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜よる8時〜）に出演。夫でサッカー日本代表の長友佑都選手がスパルタになった瞬間を明かした。【写真】平愛梨「パパママそっくり」と話題の4兄弟顔出し◆平愛梨、夫・長友佑都選手のスパルタ指導告白長友選手と2017年1月に結婚し、2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男と、4人の男の子を育てる