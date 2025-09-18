【モデルプレス＝2025/09/18】タレントの板野友美が18日、自身のInstagramのストーリーズを更新。夫でプロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二選手への手作り料理を公開し、反響が寄せられている。【写真】板野友美、夫に作った“勝つ丼”◆板野友美、夫への愛情込めたカツ丼を手作り下半身のコンディション不良で2軍調整していた高橋選手は、18日の巨人戦で約2ヶ月半ぶりに1軍のマウンドに上がる。これを受け、板野は「明日頑