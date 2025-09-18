大沢たかお（57）が18日、都内で行われた味の素AGF「ちょっと贅沢な珈琲店」のテレビ新CM発表会で「365日、やっているので、日常の動作」と自認する、コーヒーのハンドドリップを実演した。「何か、これ、試験ですか？」と照れつつ「こちらに来る前に、家で飲んで来たんだけどタイトル、味、香織がマッチしているなと」と語るように慣れた手つきで、味の素AGFの社員と2杯分、コーヒーを入れた。「自分の日常の香りなので、落ち着く