水ドラ25「日本統一 東京編」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。大人気シリーズ「日本統一」が地上波ドラマに！任侠とトクリュウ、警察の三つ巴で繰り広げられるクライムサスペンスエンターテインメント！堂々の完結！【動画】＜最終回＞「日本統一」繁華街で放火が発生…トクリュウの戦闘員たちが警察署を襲撃し…最終話大蔵（黒田アーサー）は逮捕されたものの、氷室（本宮泰風）も田村（山口祥行）も、有森（橋本