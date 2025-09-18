神戸市のホテルで、将棋の藤井聡太七冠（23）が3連覇を目指す王座戦五番勝負の第2局が始まりました。 【写真を見る】将棋の王座戦第2局始まる 3連覇目指す将棋の藤井聡太七冠と伊藤匠叡王の“同学年対決” 藤井七冠がここまで１勝 神戸市 3連覇を目指す藤井七冠が、同学年の伊藤匠叡王（22）の挑戦を受ける王座戦五番勝負。第2局は18日午前9時から始まり、先手の藤井七冠は普段通り一口お茶を含んだあと、静かに初手を指しました