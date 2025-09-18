◆第７３回神戸新聞杯・Ｇ２（９月２１日、阪神競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝９月１８日、栗東トレセン重賞初タイトルを目指すジョバンニ（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）は坂路を単走で駆け上がった。ほぼ馬なりながら、しっかりとした脚取りで５６秒１―１２秒２をマーク。杉山晴調教師は「１週前に松山騎手を乗せて単走。時計はしっかり出ていたので、今日は坂路で気が入らない程度に。順調ですね