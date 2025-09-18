聴覚障がいがあるアスリートのオリンピックとも呼ばれる「デフリンピック」がことし11月に初めて日本で開かれます。出場する山形県出身選手3人が17日、山形県庁を訪問し、大会に向けた意気込みを語りました。県庁を訪問したのは、競泳に出場する斎藤京香選手（24）と京香選手の弟で陸上の斎藤丞選手（23）、2人のいとこにあたるサッカーの斎藤心温選手（24）です。3人は酒田市出身で、京香選手はデフリンピックに3度目