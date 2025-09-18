東京・歌舞伎町の路上で売春目的の客待ちをしていた21歳の女が、ホテルで男性から現金を盗んだとして逮捕されました。女は売春行為などで、およそ1億1000万円を稼いでいたとみられています。【写真を見る】売春目的の客待ち行為していた女（21）を窃盗の疑いで逮捕男性がホテルでシャワー浴びる間に財布から現金3万6000円を盗んだか警視庁窃盗の疑いで逮捕されたのは、無職の青柳美結容疑者（21）です。青柳容疑者は今年7月、