自宅に住宅設備のセールスに来た22歳の女性にキスをするなどのわいせつな行為をした疑いで42歳の男が逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、横浜市磯子区の会社員・石井康洋容疑者（42）です。警察によりますと、石井容疑者は今年4月、自宅で22歳の女性にキスをしたり胸をもむなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。石井容疑者は女性と面識はなく、女性が石井容疑者の自宅に住宅設備のセールスに来た