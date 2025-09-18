きょう9月18日は、満州事変のきっかけとなった「柳条湖事件」が起きた日です。中国では、旧日本軍の「731部隊」を題材にした映画の公開が始まり、反日感情の高まりが警戒されます。記者「こちらの映画館の初回は9時18分からとなっています。きょうの日付に合わせたものとみられます」公開が始まったのは、日中戦争中に旧満州、今の中国東北部で細菌兵器を製造し、人体実験を行っていた旧日本軍の「731部隊」を題材にした映画です。