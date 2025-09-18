お笑い芸人のレイザーラモンＲＧが１７日、日本テレビ系「千鳥かまいたち」で、子供にゲームを辞めさせるＲＧ家の方法を紹介するも、かまいたち濱家隆一が「鵜呑みにする親御さんがいたらいけない」と反論した。この日はパパ芸人たちが育児についてさまざまなエピソードを紹介。その中でＲＧは現在２０歳の長男が中学生の時に「グランツーリスモっていうゲームがあって、息子がハマりすぎてタイムが上がって。ｅスポーツが国体