Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２の千賀健永（３４）が１８日、都内でアッヴィ合同会社アラガン・エステティックスのポップアップイベント「お肌見Ｓａｌｏｎ」の発表会に参加した。美容医療に関するイベントということもあり、美容について熱くトーク。「子供の頃から自分の顔にコンプレックスがあった」と告白し、「１０代前半からアイドルの仕事を始めたので、理想の自分を考えることが多かった」とも話した。さらに「母が美容の仕事