ヒコロヒー（35）と松村沙友理（33）が18日、都内で、サントリーのノンアルコールビールテイスト飲料「ザ・ベゼルズ」新CM発表会に、特別ゲストとして出席した。ビールについては「基本的に毎日飲む。飲まないと終わらない」としたヒコロヒー。同商品を飲んだ感想を「メチャクチャうまい！ノンアルがにわかに信じられない」と絶賛し、「夜ご飯や仕事終わりで、ビールと同じように飲みたい」と語った。一方、松村は「26歳で初めて