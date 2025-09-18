俳優谷原章介（51）が18日、キャスターを務めるフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。子どもの教育費について私見を述べた。番組は、出生率が高い自治体独自の取り組みについて紹介。19年の合計特殊出生率が2・95だった岡山県・奈義町では、就学前から大学に至るまで経済的な支援を行っていることなどを説明した。6人の子を持つ谷原は、コメンテーターの遙洋子から「お子さん結構いらっしゃるじゃないで