局地的な大雨などによる浸水被害を防いでもらおうと、岡山市で土のうの配布が行われました。 【写真を見る】岡山市が “土のう” の配布浸水などへの事前の備えに今年の配布は18日が最後【岡山】 岡山市が市内4か所で実施したものです。岡山市中区の配布場所では、朝から多くの人が訪れ土のうを作り、持ち帰っていました。局地的な大雨が増える中、浸水対策として使われる土のうを準備することで、事前に対策をとってもらお