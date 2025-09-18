青瓷（せいじ）作家、加藤溪山さんの喜寿を記念した作品展が、岡山市北区の百貨店で開かれています。 【写真を見る】加藤溪山さんの喜寿を記念した作品展「青瓷の中に赤があることで全体が引き立つ」【岡山】 柔らかな曲線を描く造形の中に、目が覚めるような赤が鮮烈なコントラストを放ちます。岡山市北区の岡山高島屋で開かれている「加藤溪山 青瓷展」です。京都で100年以上続く溪山窯（けいざんがま）の三代目である加藤さん